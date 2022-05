Dovrebbe arrivare a fine stagione la decisione della Lazio riguardo il rinnovo dell’allenatore Maurizio Sarri.

Tiene banco in casa Lazio il futuro di Maurizio Sarri, non tanto per l’anno prossimo ma per le stagioni successive. Il tecnico si è espresso così qualche giorno fa dopo aver battuto lo Spezia. “Sento sempre la stessa fiducia e non abbiamo mai parlato con il presidente di vincolare il futuro ai risultati. Tra venti giorni sapremo se siamo contenti tutti e due. Per ora sì, io sono contento e mi trovo bene”.

Claudio Lotito

Del rinnovo di cui si parlò a Natale non c’è stata più traccia, ma una decisione verrà presa fra una ventina di giorni; lo riporta il Corriere dello Sport. Da questa decisione ne derivano altre da prendere sul mercato per adattare la rosa alle esigenze di Sarri. Il suo contratto attuale scade nel 2023 e c’è per altro una clausola rescissoria che il tecnico può esercitare entro maggio in casa di offerta estera; ipotesi remota al momento.

