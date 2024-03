Di Bello fermato per un mese dai vertici AIA: pagati a caro prezzo gli errori di Lazio Milan per l’arbitro

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore di gara è stato stoppato per un mese dai vertici dell’AIA e dal designatore Gianluca Rocchi (non è la prima volta che gli capita in questa stagione).

Bocciatura dunque per il fischietto, al quale sono stati riconosciuti diversi errori riguardo alla sfida vinta dal Milan in casa della Lazio.

L’articolo Di Bello fermato: arriva la stangata dopo Lazio Milan proviene da Inter News 24.

