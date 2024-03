Intervenuto a Lazio Style Channel, il presidente della Lazio si è sfogato ancora dopo la gara persa contro il Milan e chiusa in 8 uomini

Il presidente della Lazio Lotito si è sfogato duramente ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko contro il Milan, le sue parole.

RABBIA – «I fatti si commentano da soli, o sbaglio? Il buongiorno si vede dal mattino come si dice, nel momento in cui si verificano delle situazioni in un certo tipo e vengono prese certe decisioni, significa che le decisioni non sono conformi a quelle che dovrebbero essere le aspettative di qualsiasi spettatore o persona terza. Dal momento che si vivono queste situazioni, dobbiamo farci valere in altre sedi. Non è la prima volta che capitano certi episodi, abbiamo sempre avuto un comportamento all’insegna del rispetto delle istituzioni. Capiamo che alcuni episodi non possono essere garantiti sul piano della terzietà e dobbiamo rivolgerci a istituzioni terze che possono restaurare un certo equilibrio e serietà».

L’articolo Lotito tuona ancora dopo il Milan: «Ci faremo valere in altre sedi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG