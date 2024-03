Il Cholo Simeone inizia a pensare alla sfida di ritorno in Champions League tra Atletico Madrid e Inter

Simeone ha parlato in conferenza stampa proiettando lo sguardo anche alla sfida contro l’Inter del 13 marzo:

LA SFIDA – «Lotta per il quarto posto? Sono sempre ottimista e cerco di pensare alle cose positive, per arrivare dove vogliamo abbiamo bisogno di un grande sforzo e poi del duello con l’Inter in Champions League»

L’articolo Atletico Madrid, Simeone: «Cosa servirà contro l’Inter» proviene da Inter News 24.

