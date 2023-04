Piovono 4 all’indirizzo dell’arbitro Di Bello dopo Lazio Juve: il fischietto di gara colpevole di tanti errori durante il match

C’è anche l’arbitro Di Bello nel mirino dei giornali il giorno dopo la sconfitta della Juventus all’Olimpico contro la Lazio.

Piovono 4 all’indirizzo del direttore di gara e non solo per le indecisioni sulla spinta di Milinkovic su Alex Sandro o su un mancato rigore per un fallo su Chiesa. Tanti dubbi sulla sua direzione arbitrale, con la partita che spesso rischia di sfuggirgli dalle mani tra falli e cartellini dubbi o non dati.

