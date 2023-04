La prima pagina di Tuttosport va all’attacco dopo il ko della Juve all’Olimpico contro la Roma: «Sono tutti contro i bianconeri»

Nell’edizione odierna in edicola, Tuttosport difende la Juve e va all’attacco dopo la sconfitta dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio, arrivata tra i tanti episodi dubbi e le indecisioni dell’arbitro Di Bello.

Fischietto nel mirino, così come la Giustizia Sportiva con il quale da tempo si “combatte” fuori dal campo, per finire poi sui “tradimenti” di alcuni big come Vlahovic, che continua a deludere da ormai diverso tempo.

