L’ex Inter Luigi Di Biagio si è espresso a TV Play sul discusso rigore assegnato alla Fiorentina nel contatto tra Sommer e Nzola domenica scorsa

Intervistato da TV Play, Gigi Di Biagio si è espresso così su Fiorentina–Inter:

L’EPISODIO – «Tra un po’ dovremo fare la moviola al VAR, perché non ci si capisce più niente. Il fallo di Sommer su Nzola C’è un’immagine in cui si vede il portiere dell’Inter prendere prima la palla, quindi per me non è rigore. Aureliano si è fidato di quello che la squadra VAR gli ha detto».

