L’ex calciatore Di Canio ha parlato del Milan e della possibilità che i rossoneri si inseriscano nella lotta Scudetto con Inter e Juve

PAROLE – «Il Milan non lo metto nella lotta scudetto perché, anche se è una squadra con una rosa lunga, quando ricomincerà l’Europa League, che è una coppa vincibile, allora lì le fatiche potrebbero darmi il dubbio di mettere il Milan per la lotta scudetto. Se non avessero avuto le coppe certamente l’avrei inserita perché ha le qualità».

L’articolo Di Canio certo: «Milan? Non lotta per lo Scudetto, ma se…» proviene da Inter News 24.

