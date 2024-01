Retroscena verso la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter, Mazzarri ha preso uan decisione sul nuovo arrivato Ngonge

Ora ci siamo. Napoli-Inter è la finale di Supercoppa Italiana e tra un paio di ore scopriremo chi tra i partenopei e i meneghini si porterà l’ambito trofeo a casa. Nel frattempo il Corriere dello Sport fa chiarezza su un particolare dubbio di formazione per la squadra campana.

Come si può leggere nell’edizione odierna infatti, salvo clamorosi colpi di scena Ngonge non partirà titolare contro la squadra di Inzaghi. Nelle ultime ore era ventilata la possibilità di vederlo dal primo minuto contro l’Inter (alla prima convocazione). Ipotesi per ora rientrata, non si esclude un coinvolgimento a partita in corso.

