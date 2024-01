Bastoni è a rischio per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli ed Inter, in caso di assenza al suo posto si scalda un nerazzurro

Continuano a impensierire inzaghi le condizioni di Alessandro Bastoni verso Napoli-Inter. Il difensore ha subito un leggero sovraccarico e qualora non dovesse essere al top della condizione non verrà rischiato per la finale di Supercoppa italiana.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, qualora il nerazzurro non dovesse farcela al suo posto sarebbe pronto Stefan de Vrij. L’olandese alza i giri del motore e attende, nella tarda mattina dovrebbe arrivare la decisione di Inzaghi.

L'articolo Napoli-Inter, Bastoni a rischio: se salta c'è lui al suo posto proviene da Inter News 24.

