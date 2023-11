Di Canio: «La vittoria della Juve con la Fiorentina è da squadra che si deve salvare». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Nel corso di Sky Calcio Club Paolo Di Canio ha commentato così la prestazione stoica della Juventus in casa della Fiorentina.

Le sue parole: «Quella della Juve è sembrata una vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra, dico per l’atteggiamento visto che non è mai uscita dall’area di rigore. La Fiorentina non ha mai dato l’idea di poter segnare».

