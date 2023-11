Varriale: «Juve esaltata, ma pensate i titoli dei giornali inglesi se il City giocasse così». La polemica del giornalista

Enrico Varriale non ha gradito il modo con cui i media hanno incensato la vittoria della Juventus a Firenze con la Fiorentina.

Immaginate i titoli di giornali inglesi,tedeschi,spagnoli o francesi se City,Bayern,Real Madrid, PSG avessero vinto nel modo in cui la Juve ha vinto a Firenze. Ma forse siamo più bravi noi che non ci siamo qualificati agli ultimi 2 mondiali e non vinciamo la Champions dal 2010.. pic.twitter.com/k0j26410Nq — enrico varriale (@realvarriale) November 6, 2023

Questa la sua polemica: «Immaginate i titoli di giornali inglesi,tedeschi,spagnoli o francesi se City,Bayern,Real Madrid, PSG avessero vinto nel modo in cui la Juve ha vinto a Firenze. Ma forse siamo più bravi noi che non ci siamo qualificati agli ultimi 2 mondiali e non vinciamo la Champions dal 2010…».

