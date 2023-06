Paolo Di Canio ha detto la sua sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter, con un focus sulla prova di Lukaku

A Sky Sport, Paolo Di Canio parla così della prova dell’Inter nella finale di champions League persa contro il Manchester City:

LE PAROLE– «Il City era quasi disperato, terrorizzato, era lento. Appena l’Inter ha messo in moto qualche azione si sono spaventati e l’Inter ha sbagliato troppo. Non possiamo fare i buonisti con Lukaku, il colpo di testa era con troppa poca cattiveria. Non c’è stata né determinazione né forza, se ci fosse stato Inzaghi avrebbe fatto gol»

L’articolo Di Canio: «Non facciamo i buonisti, il colpo di testa di Lukaku era…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG