L’ex attaccante Paolo Di Canio commenta il grande ballottaggio che attanaglia la mente di Simone Inzaghi.

Paolo Di Canio a Sky Calcio Club spiega perché secondo lui Dzeko sarà il titolare ad Istanbul. “Simone farà giocare da titolare Edin anche se gli direte che non capisce niente. Anche se tutti spingete per Lukaku ma è arrivato in finale grazie al bosniaco e grazie agli altri, perché Inzaghi ha fatto un calcio di qualità entrerà dalla panchina, è un’ottima riserva“.

Matthijs De Ligt-Edin Dzeko

“Il City non è l’Atalanta che ti fa fare dal portiere un passaggio di 40 metri, arriveranno otto palle, le prime due di solito le perde come successo col Torino, avrai poche occasioni. Farà stancare gli avversari con la qualità di Dzeko e quando gli altri sono stanchi, nell’ultima mezz’ora, Lukaku giocherà in ripartenza“.

