L’attaccante del Manchester City, Jack Grealish, si è espresso così in merito alla Finale di Champions contro l’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali del club, l’attaccante del Manchester City, Jack Grealish, ha detto la sua in vista della Finale di sabato contro l’Inter.

LE PAROLE –: «Questo è il motivo esatto per cui sono venuto qui al City, giocare una finale di Champions League e aver avuto un ruolo così importante in tutto quest’anno in campionato e anche in FA Cup. È quello che sogni quando sei giovane ed era così anche cinque o sei anni fa. Essere in finale con questo gruppo di ragazzi ora è un privilegio e un sogno che si avvera».

L’articolo Grealish: «Finale di Champions? È il motivo per cui sono venuto al City, un sogno» proviene da Inter News 24.

