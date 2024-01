Il giornalista Filippo Di Chiara ha parlato dei movimenti di mercato che ci saranno in questo mese.

Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport ha evidenziato una netta inversione di tendenza per quel che riguarda il mercato invernale delle big. “Partiamo da un dato oggettivo, praticamente incontestabile: lo scorso anno il mercato invernale, soprattutto ad alta quota, è come se non fosse mai avvenuto. Complice uno scudetto già ben presto indirizzato verso il Napoli di Spalletti, le tre grandi, Inter, Milan e Juventus, hanno chiuso a quota zero acquisti (i rossoneri in verità avevano ingaggiato il portiere Vasquez, mai utilizzato!) e il colpo più importante della sessione di riparazione alla fine lo ha messo a segno il Torino portando a casa il centrocampista Ilic”.

I cambiamenti

“Un anno dopo, l’inizio della kermesse è stato quantomeno più avvincente e ci sono le premesse per un gennaio sicuramente divertente senza contare che sullo sfondo, e in maniera nemmeno troppo velata, è già iniziata la battaglia per quei campioni che andranno a scadenza a fine giugno e già liberi di firmare precontratti per altri club”.

Tajon Buchanan

La situazione attuale

“E se la Juve è almeno attualmente in una fase di attesa (se arriverà la grande occasione il club si farà trovare pronto altrimenti si andrà avanti con l’organico attuale) le due milanesi sono tra le più attive e alle loro spalle c’è chi, come i campioni d’Italia del Napoli, ha invece la necessità di dare più che un semplice ritocco al proprio organico per imprimere una svolta alla stagione. In questo momento, l’Inter ha già chiuso per Buchanan e se Sanchez cederà all’Arabia occhio a movimenti in attacco; il Milan ha riportato a casa Gabbia a causa dei numerosi infortuni in difesa e non si fermerà qui perché l’altra grande necessità per Pioli riguarda l’attacco; il Napoli ha preso Mazzocchi che sarà solo uno dei 4-5 tasselli a disposizione di Mazzarri, il prossimo salvo sorprese sarà Samardzic e poi De Laurentiis si concentrerà sulla difesa; nella zona europea l’Atalanta ha già investito 9 milioni per Hien. In coda come al solito sarà bagarre per evitare la retrocessione: Verona e Salernitana cambieranno volto quasi totalmente, c’è da scommettere, il Lecce non starà a guardare. Insomma l’inizio è stato scoppiettante”.

