Le parole del tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco a Radio 1 a Radio Anch’io lo Sport. Ecco cosa ha detto sul Milan:

«Il Napoli è una grande squadra, ha cambiato allenatore ma la squadra riesce a riportare in campo i concetti di questi anni. Ha tanto talento e delle grandissime alternative. Ha perso un giocatore fortissimo dietro, ma ha comunque giocatori affidabili come Juan Jesus. E’ fra le favorite, ci metto anche il Milan perché ha preso giocatori con gamba importante, per come va il calcio il Milan ha preso calciatori di spessore»

