Il Milan vuole Taremi e cercherà di chiuderlo nelle ultime ore di calciomercato. I rossoneri trattano a distanza con il Porto

Obiettivo Taremi. Il Milan vuole l’attaccante e cercherà di chiuderlo nelle ultime ore di mercato.

Come riportato da Daniele Longo non sono presenti esponenti rossoneri in Portogallo, verrà fatta un’offerta al Porto ma inferiore a 20 milioni. La trattativa c’è con i rossoneri che sperano di convincere il club lusitano considerando la scadenza 2024 del contratto attuale

The post Calciomercato Milan: la speranza rossonera per Taremi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG