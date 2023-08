Il DS dell’Udinese Federico Balzaretti, ai microfoni di DAZN parla dell’operazione Beto, che sta per essere ceduto all’Everton

Le parole del DS dell’Udinese Federico Balzaretti, ai microfoni di DAZN sull’operazione Beto, che sta per essere ceduto all’Everton e il possibile sostituto. Tra i nomi circolati c’è anche quello di Origi del Milan:

«Dobbiamo definire le ultime cose ma è una trattativa ben avviata, sappiamo che è una perdita importante tecnicamente ma è una operazione a livello economico molto importante. Se fosse arrivata un’offerta avremmo valutato, l’avevamo detto, siamo ancora seduti perchè non è definita, ma ci sono i presupposti perché vada a buon fine. Beto aveva manifestato la volontà che parlassimo con loro, stiamo andando avanti. Sono stato al Penzo, ci faremo trovare pronti. Non sarà facile colmare l’assenza di Beto, ma ci stiamo lavorando non è l’unico nome, ne abbiamo altri sul tavolo e insieme stiamo valutando il profilo migliore per sostituirlo»

