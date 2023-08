Faouzi Ghoulam riparte dalla Turchia: l’ex terzino del Napoli ha firmato un contratto con l’Hatayspor. C’è l’annuncio

Faouzi Ghoulam, terzino svincolato ed ex Napoli, riparte dai turchi dell’Hatayspor.

IL COMUNICATO – Abbiamo firmato un contratto di 1+1 anni con l’esperto terzino sinistro Faouzi Ghoulam, che nelle passate stagioni ha giocato per le squadre SCO di Saint-Étienne e Angers e per molti anni per il Napoli.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG