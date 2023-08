I nerazzurri salgono in testa alla classifica con la seconda vittoria in due partite.

La gara inizia a ritmi forsennati e con occasioni da una parte e dall’altra; la più pericolosa è dell’Inter con Lautaro che colpisce il palo di sinistro. Al 21’ Dumfries porta in vantaggio i nerazzurri con un destro chirurgico che termina all’angolino. Il Cagliari prova a reagire con un paio di incornate di Pavoletti che escono di poco ma al 30’ Lautaro raddoppia freddando Radunovic dopo una bella finta; si va a riposo sullo 0-2.

esultanza gol Lautaro Martinez

Ranieri all’intervallo “aggiusta” il Cagliari con un paio di mosse tattiche ed in effetti la sua squadra concede meno agli avversari e cerca di accorciare le distanze. L’Inter però non perde mai il controllo della gara, anche se la velocità di Luvumbo crea non pochi grattacapi alla squadra di Inzaghi. Nel finale anche Calhanoglu colpisce il palo con un destro dalla distanza; al 90′ Sommer si supera su Azzi, la gara termina 0-2.

L’articolo Un gran primo tempo basta all’Inter per espugnare Cagliari proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG