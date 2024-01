Dean Huijsen h scelto la Roma e non si trasferirà più in prestito al Frosinone. L’olandese è stato ad un passo dal club ciociaro, ma l’inserimento di Mourinho ha cambiato le carte in tavola. Della scelta fatta da Huijsen ne ha parlato anche Di Francesco, tecnico del Frosinone.

LE PAROLE – «Non l’ho mai fatto, poi quando i direttori mi dicono che il calciatore vuole parlare con me lo faccio ma rispetto molto i ruoli. Con Huijsen ho parlato perchè lui voleva parlare con me non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ha voglia, perchè i giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la voglia e la possibilità di crescere anche sbagliando»

