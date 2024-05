L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco è amareggiato al termine della gara con i nerazzurri anche se crede ancora nella salvezza.

DAZN ha intervistato Eusebio Di Francesco al termine di Frosinone-Inter terminata 0-5. “Il risultato è bugiardo rispetto a quello che abbiamo messo in campo, siamo un po’ scesi psicologicamente dopo aver preso gol. Abbiamo cambiato qualcuno per gestire anche le prossime partite, ci siamo disuniti. Loro sono la squadra più forte quando ripartono, sappiamo la loro forza. Siamo stati poco lucidi, dovevamo concretizzare di più anche sullo 0-0. Avremmo meritato un altro risultato al di là della forza dell’Inter”.

Marko Arnautovic

Sulla partita

“Abbiamo trovato solidità, prendere 5 gol dà fastidio. Ha dato forza ad una squadra libera mentalmente, è venuta qui a fare una partita diversa da quella precedente dal lato mentale e poi avevano tutti i riflettori addosso. E’ stato “penalizzante” perché loro erano liberi mentalmente, sta a noi concretizzare. Chi ha giocato a calcio sa che può succedere. Certe partite bisogna gestirle diversamente. Reinier? Ha dato buone situazioni, non siamo riusciti a prenderli nelle loro uscite perché uscivamo a 4 anziché a 3. Poi loro ogni volta che ripartono ci hanno fatto gol, a livello psicologico è normale ci sia un calo”.

L’analisi

“Analizziamo la sconfitta, il Sassuolo ha vinto con l’Inter creando pochissimo facendo una partita totalmente differente. Sta a noi capire cosa è successo, una sconfitta è una sconfitta, 1-0 o 5-0 non cambia. Ovvio che non sono assolutamente contento ma il risultato è bugiardo. Osanniamo l’Inter per quello che ha fatto ma è andata difficoltà in fase difensiva per quello che abbiamo creato. Poi, se non facciamo gol che dobbiamo fare?

L’articolo Di Francesco: “L’Inter ha grande forza ma il risultato è bugiardo, loro sono andati in difficoltà per quanto abbiamo creato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG