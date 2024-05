L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto soddisfatto dello 0-5 di stasera.

Simone Inzaghi a DAZN ha analizzato così Frosinone-Inter. “Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi, la fase di possesso però siamo stati bravi a farla come sempre. In fase di non possesso abbiamo rischiato qualcosa, come ad esempio sul palo di Cheddira. Ma abbiamo fatto un’ottima prestazione, il risultato non rispecchia l’andamento della gara”.

Barella “secondo” regista

“Assolutamente sì, solitamente abbiamo Mkhitaryan che fa il lavoro del doppio mediano. Stasera avevamo Frattesi per la profondità; Barella è un grandissimo campione, un giocatore pensante che sa quando aprirsi, venire incontro, occupare. È una mezzala molto forte che fa grandissimi campionati da anni”.

Tajon Trevor Buchanan

Note positive dalle seconde linee

“Stasera ho avuto ottime risposte, ma non ho avuto bisogno della partita di stasera. Penso ad Arnautovic e Buchanan, ragazzi che hanno fatto un grandissimo lavoro in allenamento in settimana e sono stati utilissimi in campo, ma per colpa mia non hanno avuto lo spazio che avrebbero meritato. Stasera hanno risposto molto bene. Sono contento per Sensi, ha lavorato tutta la stagione cercando di rosicchiare quello spazio che era difficile da dargli”.

Su Frattesi

“Spero possa riconfermarsi su questi numeri, poi dipenderà da lui. Si è inserito subito bene, ha lavorato e pedalato per arrivare a quel traguardo; tutti i centrocampisti hanno fatto quello che dovevano fare, poi sta al mister fa delle scelte. Io non rinuncerei a nessuno di questi ragazzi, vincere il campionato il 22 aprile con una serie di record vale un complimento per questi ragazzi”.

Il canadese ed il brasiliano

“Ci dà qualcosa di diverso come caratteristiche. Ha un ottimo dribbling e un ottimo destro. Sulla destra abbiamo tante alternative, poi Carlos Augusto sa fare bene il terzo a sinistra per fare rifiatare Bastoni e mi lascia tranquillo, quindi l’ho messo a sinistra per dar fiato a Dimarco e sta dando ottime risposte”.

