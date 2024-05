L’attuale proprietà del club nerazzurro è vicina a siglare un nuovo accordo atto a tenersi il club.

Steven Zhang resterà alla guida dell’Inter anche dopo la scadenza del prestito fattogli da Oaktree: il presidente ha trovato l’accordo con un altro fondo per un nuovo prestito.

La situazione

Il 20 maggio scade il prestito che Oaktree nel 2021 fece a Zhang: si trattava di 250 milioni di euro che al momento per via degli interessi hanno superato quota 350 milioni. Se il presidente del club non riuscisse a risarcirlo, il fondo californiano diventerebbe il nuovo proprietario della squadra. Quest’ultimo scenario molto probabilmente non accadrà e l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni.

L’intesa

Anche Sky Sport infatti conferma che l’attuale proprietà dell’Inter sta definendo gli ultimi dettagli con il fondo Pimco che presterà una cifra tra i 420 ed i 430 milioni di euro da restituire in 3 anni. Con questa cifra Zhang liquiderà Oaktree e si terrà la proprietà del club in attesa che eventuali compratori arrivassero ad offrirgli quanto chiede (1,2 miliardi di euro). In questo intervallo di tempo chiaramente il presidente spera di poter avviare la costruzione del nuovo stadio che aumenterebbe ancora di più il valore del club. L’ufficialità dell’accordo con Pimco dovrebbe arrivare tra 15 e 17 maggio secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi. Dopo la chiusura di questa operazione i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero avere il via libera per portare a termine i rinnovi di Lautaro, Barella ed Inzaghi.

L’articolo Sempre più chiaro il futuro societario dell’Inter: ufficialità a giorni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG