Di Francesco: «Soulé ricorda Berardi, non gli farò mai questo rimprovero». Le parole sul talento della Juve

Di Francesco, allenatore del Frosinone, ai microfoni della Rai ha parlato del percorso di crescita Soulé, talento della Juve in prestito nel club laziale.

LE PAROLE – «Soulé ricorda Berardi ana deve tirare più in porta. E’ talentuoso, ha gran dribbling. In alcuni momenti partita deve scegliere soluzioni più semplici. Io non toglierò mai il talento a questo giocatore, imparerà col tempo e con l’esperienza a fare dei dribbling in meno e a tirare prima. in questo momento è giusto che faccia questi passaggi e non lo rimprovererò mai in questo senso».

The post Di Francesco: «Soulé ricorda Berardi, non gli farò mai questo rimprovero» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG