Juve, ricordi Han? E’ tornato a giocare con la Corea dopo 3 anni. Cosa è successo all’ex attaccante bianconero

Han Kwang-Song è tornato a giocare a calcio dopo 3 anni di assenza in cui non si erano più avute notizie sul suo conto. L’ex attaccante di Perugia, Juve e Cagliari ha giocato con la Corea del Nord contro la Siria.

La sua ultima presenza in campo risaliva a 3 anni fa con l’Al Duhail in Qatar. Come spiega il Corriere della Sera il motivo del silenzio su Han Kwang-Song è dettato dal fatto che la Corea del Nord ha chiuso i suoi confini per contrastare la pandemia Covid. Il giocatore è rimasto fuori dal suo paese e in questo periodo non ha potuto nemmeno giocare per una risoluzione Onu che impediva ai nordcoreani fuori dal loro paese di poter lavorare. In questi anni l’ex juve avrebbe vissuto nell’ambasciata della Corea del Nord a Roma.

The post Juve, ricordi Han? E’ tornato a giocare con la Corea dopo 3 anni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG