Intervistato da Tuttosport Antonio Di Gennaro si è espresso verso la super sfida di domani tra Juventus e Inter. Le sue dichiarazioni

Antonio Di Gennaro ha parlato così di Barella verso Juventus-Inter:

«Barella un punto fermo per i nerazzurri e un leader ormai definito. Il suo percorso umano è lineare fin dai tempi del Cagliari, quando era già maturo al punto da essere definito ‘un giovane vecchio’. Non si è mai montato la testa, è cresciuto di pari passo umanamente e tecnicamente. In queste due partite azzurre, tra l’altro, l’ho visto tranquillo, sereno e consapevole più che in certe gare in nerazzurro quando fa prevalere l’agnosimo. Del resto era l’unico italiano in lista per il Pallone d’Oro».

L’articolo Di Gennaro: «Barella punto fermo dell’Inter, maturato senza montarsi la testa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG