Tuttosport si sofferma sulla situazione economica dell’Inter dopo i rinnovi dei dirigenti, escluso Antonello. Cosa manca a Zhang

Come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, l’Inter è in cerca di un partner finanziario:

«Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2025 ad inizio anno, al Consiglio d’Amministrazione per la trimestrale anche Giuseppe Marotta, Dario Baccin e Piero Ausilio hanno firmato fino al 2027. L’unico ormai con il contratto in scadenza nel 2025 della dirigenza rimane Alessandro Antonello, attualmente AD Corporate. Il 24 maggio scadrà il prestito con Oaktree Capital Management, l’esposizione di Suning è salita a 330 milioni di euro. Servirà obbligatoriamente un rifinanziamento del debito, quindi Goldman Sachs sta cercando gruppi che possano aiutare la proprietà nerazzurra. Tra i probabili ci sono Sixth Street e Ares Management, che già hanno fatto maxifinanziamenti a Barcellona e Chelsea. Il progetto stadio, la finale di Champions League giocata e la qualificazione al Mondiale per Club del 2025 sono dei buoni modi per attrarre nuovi investitori».

