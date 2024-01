L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato dei rigori dello scorso turno di Serie A, soffermandosi su quello di Fiorentina Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Antonio Di Gennaro ha detto la sua sui tanti calci di rigori assegnati nell’ultimo turno di Serie A, soffermandosi su quello per il contatto tra Sommer e Nzola in Fiorentina Inter.

SUI RIGORI – «Rosso per Sommer no, prende la palla e poi c’è il contatto. Rivedendo, l’arbitro ha ritenuto corretto dare il rigore. Ha preso tutto, pallone e poi faccia. Certo, ai miei tempi si avevano tempi di uscita diversi e non c’erano magari interventi degli arbitri così. Quello di Kjaer? Con l’esperienza oggi si cerca un po’ di tutto. E non è calcio».

L’articolo Di Gennaro convinto: «Sommer prende la palla, poi c’è il contatto su Nzola. Ai miei tempi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG