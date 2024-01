Odgaard torna in Italia! Accordo ad un passo per l’ex attaccante dell’Inter. Arriva in prestito con diritto di riscatto

L’Italia e la Serie A sono pronte a riaccogliere Jens Odgaard. L’attaccante danese classe 1999 in passato ha vissuto la maglia della Primavera dell’Inter. Poi i nerazzurri lo hanno ceduto al Sassuolo, e poi è cominciato per il calciatore un giro di prestiti. Nel 2022 lo aveva acquistato a titolo definitivo l’Az Alkmaar.

Come riferisce Sky Sport, il centravanti è ad un passo dal Bologna! Accordo raggiunto per il prestito con diritto di riscatto. Prenderà il posto di van Hooijdonk, che è in direzione Norwich City.

