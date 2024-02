Di Gennaro esalta il Milan: «Sta facendo qualcosa d’importante. Scudetto? Ecco la differenza con l’Inter». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha analizzato il momento del Milan a TMW Radio e la possibile lotta scudetto con l’Inter e la Juventus.

PAROLE – «Il Milan anche sta facendo qualcosa d’importante, ma per recuperare non devi sbagliare nulla mentre l’Inter mezzo passo falso può farlo. Per me lo Scudetto lo può perdere solo l’Inter».

