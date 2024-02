Futuro Pioli, Impallomeni non cambia idea: «Il Milan può cambiare, è finito un ciclo. Sui risultati…». Le dichirazioni

L’ex calciatore Impallomeni ha parlato a TMW Radio analizzando il grande momento del Milan. Nonostante questo il giornalista ritiene che il ciclo di Pioli al Milan sia finito.

PAROLE – «A Pioli sta dicendo male per il fatto che Inter e Juve stanno andando molto forte. E’ un attimo rientrare in corsa e anche allontanarsi. Credo che il Milan possa cambiare. La stima per Pioli è immutata, ma quando lo valuto, valuto la fine di un ciclo, ma esula dai risultati attuali. Se il Milan ha altre idee, non va rivista anche dovesse vincere qualcosa. Per me è finito un ciclo».

The post Futuro Pioli, Impallomeni non cambia idea: «Al Milan è finito un ciclo. Sui risultati di Pioli…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG