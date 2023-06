Antonio Di Gennaro è intervenuto su alcuni obiettivi di mercato dell’Inter e non solo, come Milinkovic Savic e Vicario

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Di Gennaro si è espresso così su Sergej Milinkovic Savic e Guglielmo Vicario, due profili che piacciono molto all’Inter in ottica calcomercato.

LE PAROLE –: «Milinkovic Savic? Insieme a Luis Alberto è il più forte centrocampista in Italia. Sposta ancora gli equilibri. Sarri difficilmente se ne vuole privare ma ci sono anche altre cose che subentrano. Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio. Vicario? E’ un grande prospetto, è pronto per una big. L’Inter deve cedere sempre uno importante e l’operazione ci può stare».

