L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha espresso il suo parere sul pessimo avvio di stagione dei rossoneri.

Recentemente, durante la sua ospitata a Maracanà, show pomeridiano di TMW Radio, l’ex calciatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro ha condiviso le sue riflessioni riguardo la fase attuale del Milan, squadra che ha dimostrato di attraversare un momento complicato.

La diagnosi

Di Gennaro mette in evidenza la sorpresa per un avvio così tormentato, sottolineando l’assenza di principi di gioco chiari e la necessità di miglioramento. Nonostante l’arrivo di giocatori di valore, la squadra sembra aver perso brillantezza, come nel caso di Theo Hernandez, le cui prestazioni non appaiono all’altezza di quelle passate. La difesa, già fonte di preoccupazione nella scorsa stagione, è ora solo una parte dei problemi che affliggono l’intero collettivo.

Yunus Musah

Contestazioni verso la guida tecnica

Le dichiarazioni di Musah, percepite come una critica diretta all’allenatore, evidenziano un’altra faccia della crisi: la comunicazione interna e la relazione tra squadra e tecnico. Secondo Di Gennaro, espressioni di questo tipo sono insolite e propendono per attribuire una quota di responsabilità alla direzione tecnica riguardo le prestazioni della squadra. Si apre dunque un dibattito sul ruolo di Fonseca, con Di Gennaro che osserva come il cambio alla guida tecnica non abbia portato i miglioramenti sperati.

Il confronto

Nell’analisi della situazione, l’ex calciatore offre una riflessione sul passaggio da Pioli a Fonseca, suggerendo che tale variazione non abbia significativamente elevato il livello della squadra: “Pioli ha fatto quello che ha fatto. Per me Fonseca-Pioli non cambia nulla. Bisognava alzare il livello”.

