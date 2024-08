Il giornalista Franco Ordine ha detto la sua sul momentaccio che sta attraversando la squadra rossonera.

MilanNews ha intervistato Franco Ordine che si è posto diversi interrogativi sulla pessima partenza del Milan in campionato. “È evidente che non me l’aspettavo. Per due motivi: intanto per un pre-campionato molto incoraggiante. E poi perché mi immaginavo che, dopo gli errori clamorosi dal punto di vista dell’organizzazione difensiva visti contro il Torino, ci sarebbe stata l’occasione in settimana di riordinare le idee e mettere a posto le cose, soprattutto le intese”.

La reazione

“Anche il Napoli ha sbagliato all’esordio, prendendo tre pappine dal Verona ma la settimana dopo, alla seconda partita, non ha sbagliato. Questo vuol dire che Conte si è fatto sentire, capire e ha ottenuto il cambio di marcia”.

L’interrogativo

“Non dico che Fonseca non sia stato in grado di farsi ascoltare perché un professionista del genere va rispettato. Dico che non è stato ascoltato in maniera immediata. Se pensiamo che il problema sia solo Fonseca abbiamo sbagliato l’analisi. Il punto vero è: c’è sintonia assoluta tra il calcio che vuole realizzare Fonseca e la disponibilità del gruppo squadra“.

Noah Okafor

Le critiche ai singoli

“Contesto la negatività dei giudizi sul conto di Leao. Sta diventando una sorta di capro espiatorio, quando ha fatto cose in partita che potevano portare altri risultati”.

Cosa va migliorato

“Il punto sta nella strategia di gioco. Se il Milan di Pioli chiude la stagione con 99 gol fatti e 59 subiti è evidente che devi concentrarti sulla fase difensiva. E se tu prendi dei cambi campo così e dei contropiede così c’è qualcosa che non va”.

La situazione dell’allenatore

“È ancora più preoccupante lo scenario davanti. Se non dovesse andare bene nemmeno contro la Lazio il quadro diventerebbe allarmante. Fonseca a rischio? Sarebbe molto grave se lo fosse. Vorrebbe dire mettere in discussione dopo sole tre settimane una scelta fatta un mese e mezzo fa”.

