L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulle squadre italiane che si sono rafforzate di più grazie al mercato.

Antonio Di Gennaro a TMW loda il mercato fatto finora dalla Juventus. “Pogba e Di Maria non sono scommesse, ma vanno comunque valutati sul campo. Di Maria si è presentato molto bene e Pogba ha 30 anni. Vedremo che dirà il campo e il gioco che ci sarà”.

“Sul Milan dico che è più avanti, ma deve accelerare sul completamento della squadra. De Ketelaere è giovane ma è già abbastanza esperto. Manca qualcosa ancora. Su Origi ho qualche dubbio, non so se può sostituire Ibra e Giroud. Per ora comunque la Juve si è alzata di livello, ha superato il Napoli ed è vicino a Milan e Inter. Per me ha fatto meglio di tutti finora“.

