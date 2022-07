Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny come tanti suoi compagni non si nasconde dichiarando apertamente l’obiettivo finale.

Wojciech Szczesny ha elogiato Gleison Bremer in un’intervista a Tuttosport. “Bremer è fisicamente è impressionante, è un animale, una bestia! Poi è un ragazzo molto tranquillo: sembra poco brasiliano. Quando i suoi connazionali cantano lui sta lì ed è tranquillissimo”.

Gleison Bremer

“Però fisicamente è un bel giocatore: la velocità, la potenza che ha. Davvero impressionante. Quando arrivano due giocatori come Di Maria e Pogba fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale pure per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere i trofei. Dopo il bilancio non buonissimo dell’anno scorso è nostro dovere puntare a vincere la Serie A“.

