Di Gennaro su Pioli: «Il rinnovo è una testimonianza di stima…». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del rinnovo di Pioli con il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Conosco Pioli, è migliorato molto sotto l’aspetto calcistico, ha trovato nuove soluzioni. Doveva andare via, c’era il progetto Rangnick invece ha lavorato con entusiasmo e creato un gruppo. A Firenze ha fatto un grande lavoro, dopo la tragedia di Astori se non ci fosse stato lui…Ha creato i presupposti per risultati importanti al Milan. Il rinnovo è una testimonianza di stima, per come ha fatto crescere i giocatori e la squadra. Dopo la vittoria dello Scudetto dovranno ancora alzare il livello in Champions ma stanno lavorando bene anche per questo. E hanno gestito bene anche la questione conti».

