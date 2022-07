L’ex centrocampista di Roma e Juventus Angelo Di Livio è convinto che i giallorossi stiano preparando un clamoroso colpo di mercato.

Angelo Di Livio a Retesport ha dichiarato che la Roma sta tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo. “Ho conferme da più fonti che la Roma stia tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo. Da quanto ho saputo nei giorni scorsi, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo e il 7 luglio potrebbe essere la data dell’annuncio di Cristiano in giallorosso“.

Josè Mourinho

“È un’indiscrezione che circola con insistenza nel mondo del calcio. Tanti ex calciatori ne parlano, tanti procuratori lo affermano. In più mi è capitato di parlare con un caro amico che lavora in ambito televisivo e che ha saputo della trattativa Ronaldo da un dirigente molto importante del club giallorosso nel corso di una cena di qualche giorno fa“.

