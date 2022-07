La decisione di non rinnovare quest’anno appare inevitabile, per cui la Juventus venderà De Ligt all’offerta più alta.

De Ligt ha fatto che per quest’anno non rinnoverà ma vorrebbe aspettare il prossimo per capire le potenzialità della Juventus. Ovviamente per la società bianconera è considerata pura follia, si perderebbe forza contrattuale e il prezzo inevitabilmente sarebbe molto più basso di quello di adesso in cui si può tranquillamente chiedere la clausola.

Matthijs De Ligt

La Juventus vuole una valutazione di 120 milioni di euro per il suo giocare, ci può essere anche una contropartita, ma il valore è quello. I bianconeri vogliono che sia il difensore centrale più pagato al mondo. Il Chelsea e le due squadre di Manchester non hanno problemi ad accettarla serve però trovare la contropartita tecnica giusta che non può essere Werner per motivi contrattuali. I Blues vogliono puntare con uno tra Jorginho e Pulisic. Mentre il Manchester City deve valutare cosa può sacrificare nella sua enorme rosa.

