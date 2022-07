La Juventus per il dopo De Ligt guarda a più difensori in giro per l’Europa, tra cui Kimpembe, Bremer, Gabriel e Gvardiol.

Il dopo De Ligt non sarà semplice, assolutamente per la Juventus. I nomi che circolano solo quelli del solito Koulibaly ma per il presidente De Laurentiis il prezzo è di 40 cash non proprio facilissimo. Gli altri abbiamo Kimpembe in uscita dal Paris Saint Germain può anche arriva in prestito con diritto di riscatto. Gabriel ha un costo elevato dall’Arsenal ma per esperienza e prospettive è considerato l’ideale.

Bremer

Inserimento per Bremer, ma l’Inter è in parola con il giocatore e lo sarà almeno fino alla prima settimana di luglio. Il costo è di 40 milioni non proprio agevole e il mercato sconto per Mandragora finito alla Fiorentina difficilmente farà virare la situazione. Altro nome è Gvardiol considerato uno dei migliori centrali difensivi della Bundesliga e considerato futuro top player.

