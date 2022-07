Kean per via degli accordi economici appare destinato a rimanere alla Juventus, difficile scambiarlo per 28 milioni di euro.

Difficile trovare un accordo per scambiare Kean, la Juventus sicuramente si limiterà a rinnovare il prestito dall’Everton per soli 4 milioni di euro. Il giocatore però vorrebbe andare a giocare titolare da altre parte, ma fino a questo momento non ci sono trattative così fitte per arrivare ad una cessione o ad uno scambio di giocatori.

Moise Kean

Kean quindi probabilmente partirà negli USA per le amichevoli per mettersi in mostra, sia come esterno che come vice Vlahovic. Non è detto che rimarrà tutto l’anno visto le richieste esose per Arnautovic oltre 15 milioni e per Muriel oltre i 20. Difficilmente si vedono alternative di esperienza a prezzo sensibilmente inferiori. Intanto Vrioni andrà in MLS negli Stati Uniti d’America per circa 4 milioni di euro.

