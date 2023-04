Di Maria oro della Juve in Europa: un dato fa sperare Allegri per il ritorno dei quarti di finale di Europa League di stasera

Di Maria in Europa si è esalta, dato che in questa stagione, in 7 presenze, ha preso parte a 7 gol con 4 reti e 3 assist. Ma è un altro il dato che fa ben sperare la Juve e Allegri per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con lo Sporting di stasera.

Col Fideo in campo, infatti, hanno vinto 4 gare su 7 in questa stagione europea (57%). Senza di lui la percentuale scende al 25% (1/4).

