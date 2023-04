Sentenza Juve, aspetta pure Calvo: retroscena sul dirigente bianconero dal pranzo Uefa a Lisbona con lo Sporting

Calvo è stato intercettato da Sky Sport prima del pranzo Uefa a Lisbona tra i rappresentanti della Juve con quelli dello Sporting in avvicinamento alla partita di questa sera.

Il dirigente bianconero, come spiegato da Paolo Aghemo, è in attesa della sentenza sul ricorso presentato dal club per riavere i 15 punti di penalizzazione. Calvo ha manifestato una certa cautela per la decisione che arriverà tra poco.

