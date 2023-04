Vlahovic ritrova la serenità? L’indizio social della Juve verso la partita di questa sera contro lo Sporting – FOTO

Vlahovic sta attraversando un momento di crisi e di difficoltà in campo, non riuscendo a segnare e non riuscendo ad incidere per la Juve.

Un giro per Lisbona 🇵🇹 pic.twitter.com/oqIrMjfOqw — JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2023

Il serbo sembra aver perso la serenità quando indossa la maglia numero 9, ma fuori dal terreno di gioco non è così. La Juve, tra le foto pubblicate su Twitter della squadra in giro per Lisbona, ne mostra una che vede Vlahovic sorridente e abbracciato a Pinsoglio.

