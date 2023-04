Dionisi: «La sentenza della Juve avrà effetti. La vittoria…». Le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo in conferenza stampa

Dionisi nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara che il Sassuolo giocherà con la Salernitana è tornato sulla vittoria con la Juve di domenica scorsa.

RISCHIO CONTRACCOLPO – «Sappiamo che sarà doppiamente difficile perché la Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta».

I MERITI – «Normale che quando si ottengono risultati contro una grande squadra si parla dei demeriti di una grande squadra, normale che ci debba essere un concorso di meriti e colpe. Bisogna essere lucidi nell’analizzare tutto, la Juve ha giocato più partite, ci sta che non metta qualcosa in campo sempre al 100% ma non voglio far polemica, io ho reso merito ai giocatori poi si pensa alla prossima».

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA JUVE – «Per quanto mi riguarda no. Per quanto riguarda il finale di campionato sì, cambierebbe la classifica ma noi facciamo la corsa su di noi».

The post Dionisi: «La sentenza della Juve avrà effetti. La vittoria…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG