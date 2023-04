Juve, relax prima dello Sporting: la squadra visita Lisbona a poche ore dal ritorno dei quarti di Europa League – FOTO

La Juve si sta godendo un po’ di relax prima di scendere in campo all’Alvalade per affrontare lo Sporting nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Un giro per Lisbona 🇵🇹 pic.twitter.com/oqIrMjfOqw — JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2023

La squadra, come mostrano alcune foto pubblicate dal club su Twitter, è in giro per Lisbona per visitare la capitale del Portogallo. I giocatori di Allegri si godono gli ultimi momenti di tranquillità a poche ore da un match fondamentale.

