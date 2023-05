Di Maria via dalla Juve, Oppini: «Non solo il ko di Siviglia, non gli è stata perdonata quella cosa». Le parole del noto tifoso

Franco Oppini, noto tifoso della Juve, in esclusiva a Juventusnews24 ha parlato così dell’ormai molto probabile addio di Angel Di Maria.

Le sue parole: «Purtroppo per quanto lo stimi ancora ora a pieno titolo, ha deluso nel momento importante della stagione. Ha fatto un ultimo mese e mezzo non all’altezza del suo nome un mese, l’eliminazione a Siviglia è anche colpa sua, diciamocelo. Poi si è messo a discutere con un tifoso sui social e seguendo lo stile Juve certe cose magari non vengono neanche perdonate».

