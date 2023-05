Girelli: «L’ultima partita a casa nostra, sicura che i tifosi non ci lasceranno ovunque andremo». Le parole dell’attaccante della Juventus Women

Cristiana Girelli ha scritto un messaggio su Instagram all’indomani dell’ultima gara di campionato della Juventus Women, che ha segnato anche l’addio al campo di Vinovo e ad alcune importanti giocatrici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli)

Questo il suo messaggio: L’ultima partita a casa. Una casa che ci ha accolto, che ci ha cresciuto, che ci ha dato tutto quello che non immaginavamo, che si è presa cura di noi e di voi. Salutiamo casa nostra con la vittoria di un gruppo che ha ancora tanto da giocarsi. Salutiamo persone straordinarie e giocatrici che hanno dato l’anima per questa squadra. Grazie a Voi tifosi che non ci lasciate mai, e che sono certa non ci lascerete ovunque noi andremo. Fino alla fine.

The post Girelli: «L’ultima partita a casa nostra, sicura che i tifosi non ci lasceranno ovunque andremo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG